До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Новости Беларуси. Минчане стали больше мусорить. В избытке предметы быта, от которых жители большого города регулярно норовят избавиться. Так, в утиль отправляют, в основном, бытовые отходы, строительный мусор и даже раритетные вещи. А годное вторсырьё минует участь попасть на свалку. Его отправляют на переработку и даже дают вторую жизнь. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Что нас ждёт, если не делать элементарных движений в направлении контейнеров для раздельного сбора мусора? Подробнее в материале Оксаны Семашко.

Олег – опытный мусорозаготовитель. Работа, говорит, конечно, – не сахар, но трудится уже семь лет. Если бы отчасти не он, то в грязи погрязли бы все мы. На судьбу жаловаться не привык. Бывает, конечно, всякое. Однако, уверен минчанин, если бы наши люди не устраивали парковки впритык к мусорным контейнерам и бездумно не выбегали прямо под колёса спецавто, то и не попадались бы в собственную западню.

Олег Кошель, водитель УП «Спецкоммунавтотранс»:

В основном, с самого утра получается так, что машин больше во дворах и, соответсвенно, проехать сложнее и на определённых углах радиуса машины не хватает. В зарубежных странах, например, если мусор забирается в какое-то определённое время, стоянка вообще запрещена. И если там будет стоять машина, например, во Франции мы смотрели видео, стоят баки вдоль дома с одной стороны. С другой стороны, парковка запрещена, потому что узкий проезд, но машины всё равно стоят. И вот там, как шла машина, так и пошла. Соответсвенно, никаких претензий там к водителю не предъявляется, если он где-то там пацарапал какую-то машину. На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?

Экологи бьют тревогу: если мы не перестанем сорить, то что останется детям? Наш углеродный след, проще говоря – выбросы парниковых газов наносят непоправимый ущерб. И одной Земли не хватит, чтобы поглотить последствия развития цивилизации. Ведь мы способны жить, пока хватает ресурсов. Пример с орошением в Месопотамии и превращение Тибра в сточную канаву в Древнем Риме показывает, что шансов на восстановление может и не быть. Чтобы не допустить беды, именно поэтому работают мусороперерабатывающие заводы. Cколько нужно мусорных вёдер, чтобы сортировать отходы правильно?

Вадим Зубрицкий, эколог предприятия-заготовителя макулатуры:

Чем дальше мы идём, тем сложнее найти для мусора свободные территории, чтобы его укладывать, вывозить. И, опять же, мусора становится всё больше и больше. Если объёмы образования увеличиваются до 300-400 килограммов, говорят, в Минске и выше на одного жителя, мы понимаем, что эти объёмы никуда не деваются. Этого мусора нет в наших квартирах, дворах. По закону сохранения энергии он куда-то должен уходить. Он уходит куда-то, где мы его не видим, но это не значит, что проблемы нет. Что делать с отходами, которые непригодны для переработки?