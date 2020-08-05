Нельзя использовать заново. Что делать с отходами, которые непригодны для переработки?

Новости Беларуси. Уровень использования коммунальных отходов в 2019 году составил 23%. В текущем цифра увеличится за счет некоторых нововведений. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Что такое тароматы и депозитная система? ( здесь подробнее )

Так, показатели улучшатся благодаря внедрению депозитной системы на тару, энергетическому использованию отходов и их органической части.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Например, есть какая-то загрязнённая бумага, из которой нельзя снова сделать картонную упаковку или какое-то санитарно-гигиеническое изделие. Она может быть использована для приготовления так называемого RDF-топлива, которое впоследствии будет использовано на цементном заводе. Следующая часть направления – использование органической части. То есть зелёные отходы, которые образуются, их опять-таки можно использовать для получения грунта для пересыпки полигонов и для компоста, который используется в сельском хозяйстве.

Кстати, на Минск приходится 26% всего вторсырья, которое собрали в Беларуси в прошлом году.