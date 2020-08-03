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На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?

03 августа 2020 13:05
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Новости Беларуси. За игнорирование правил сортировки мусора при наличии контейнерных площадок около домов жильцов будут штрафовать. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?-1

Виды наказаний прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Размер штрафа может составлять от 135 до 1 350 рублей.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:  
Больше хочется надеяться на наше сознание. На то, что мы будем понимать, зачем нужно выбрасывать отходы раздельно.   

На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?-4

Наша страна в плане экологичности и переработки мусора ориентируется в основном на Германию. Там контейнеры для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов начали использовать одними из первых. Технологии вышли на новый уровень.

Наталья Гринцевич:
Смотрим вообще всё то хорошее, что происходит за рубежом, и пробуем это использовать у себя.

Как выглядят мобильные площадки для сбора мусора – читайте здесь.

# Мусор # общество # Наталья Гринцевич

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