На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?

Новости Беларуси. За игнорирование правил сортировки мусора при наличии контейнерных площадок около домов жильцов будут штрафовать. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»: Больше хочется надеяться на наше сознание. На то, что мы будем понимать, зачем нужно выбрасывать отходы раздельно.

Виды наказаний прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Размер штрафа может составлять от 135 до 1 350 рублей.

Наша страна в плане экологичности и переработки мусора ориентируется в основном на Германию. Там контейнеры для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов начали использовать одними из первых. Технологии вышли на новый уровень.

Наталья Гринцевич:

Смотрим вообще всё то хорошее, что происходит за рубежом, и пробуем это использовать у себя.