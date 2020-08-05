А вы знаете, сколько нужно мусорных вёдер, чтобы сортировать отходы правильно?
Новости Беларуси. Как узнать, какие виды отходов перерабатываются? Сколько вёдер нужно, чтобы правильно сортировать мусор? На эти вопросы в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.
Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Информацию можно посмотреть у нас на сайте target99.by. Там очень простые и понятные памятки, что и куда выбрасывать. Спрашивают, как в небольшой квартире на кухне держать 5 ведёр. У меня их нет. У меня есть два ведра. Точнее, одно ведро и второй пакет, в который я складываю пригодные для переработки вторичные ресурсы, а потом, выходя с мешком с обычными отходами и с пакетом со вторичными ресурсами, раскладываю их в нужный контейнер. Не надо выходить каждый день из дома их там часами рассортировать – это раз в неделю и занимает буквально минуты две.
Понять, что отходы сортировать надо, помогают экскурсии на мусорные полигоны.
Наталья Гринцевич:
Людей это интересует, и многие, выходя оттуда, понимали, почему это важно и нужно. То есть до этого у них были какие-то сомнения, они не понимали, сколько отходов образуется, но когда они видят мусоровозы, которые вывозят из города отходы, как выглядит полигон, что реально отсортировывается на сортировочной линии, то приходит осознание, что от каждого из них зависит то, что же будет дальше, – увеличится полигон или больше отходов пойдёт на переработку. Приезжали семьями с детьми, были под впечатлением. Такими примерами реально мы сможем объяснить, показать и сдвинуть в нужном направлении наше сознание.
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