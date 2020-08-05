А вы знаете, сколько нужно мусорных вёдер, чтобы сортировать отходы правильно?

Новости Беларуси. Как узнать, какие виды отходов перерабатываются? Сколько вёдер нужно, чтобы правильно сортировать мусор? На эти вопросы в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Информацию можно посмотреть у нас на сайте target99.by. Там очень простые и понятные памятки, что и куда выбрасывать. Спрашивают, как в небольшой квартире на кухне держать 5 ведёр. У меня их нет. У меня есть два ведра. Точнее, одно ведро и второй пакет, в который я складываю пригодные для переработки вторичные ресурсы, а потом, выходя с мешком с обычными отходами и с пакетом со вторичными ресурсами, раскладываю их в нужный контейнер. Не надо выходить каждый день из дома их там часами рассортировать – это раз в неделю и занимает буквально минуты две.

Понять, что отходы сортировать надо, помогают экскурсии на мусорные полигоны.