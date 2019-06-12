На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город».
На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город».
Место выбрали подходящее: пологая местность, удобный вход в воду, неподалёку парковка.
К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами. Здесь будет комфортно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с маленькими детьми и пожилым людям.