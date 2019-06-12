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На Минском море появится первый инклюзивный пляж

12 июня 2019 10:22
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На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город».

На Минском море появится первый инклюзивный пляж-1

Место выбрали подходящее: пологая местность, удобный вход в воду, неподалёку парковка.

На Минском море появится первый инклюзивный пляж-4

К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами. Здесь будет комфортно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с маленькими детьми и пожилым людям.

На Минском море появится первый инклюзивный пляж-7

# Отдых # общество # Фотофакт # Места отдыха

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