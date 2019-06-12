На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город» .

К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами. Здесь будет комфортно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с маленькими детьми и пожилым людям.