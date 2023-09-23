В Москве до +24°C, в Афинах +33°C. Погода в Европе на неделю с 25 сентября по 1 октября

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +21 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене пасмурно и сильный дождь, там воздух прогреется до +19 °C. Жителей Рима ожидает ясная погода с переменной облачностью и до +24 °C. Ясно и до +25 °C в Мадриде.

В столице Болгарии +28 °C. В Анкаре тем временем будет отмечена безоблачная погода и до +30 °C. До +33 °C в Афинах, осадков также не ожидается.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется до +19 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение с дождем, столбик термометра там поднимется до отметки +24 °C. В Варшаве +20 °C с дождем. В Киеве до +29 °C, без осадков. В Москве до +24 °C, а также облачная с прояснениями погода.