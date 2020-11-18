Не прибегая к хирургическому вмешательству. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги

Новости Беларуси. Знаковое событие, к которому белорусские детские кардиохирурги готовились почти год. Уникальная операция по имплантации в легочную артерию специального биологического клапана впервые проведена в РНПЦ детской хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При стандартной процедуре не обойтись без хирургического вмешательства и подключения искусственного кровообращения. Новая технология – это доставка биологического клапана в сердце через сосуды катетером. Таким образом этот этап операции сокращается по времени – 10 минут вместо 2-3 часов. И самое главное – снижается риск для пациента, особенно если речь идет о повторных операциях.

Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии:

Данное вмешательство в любом случае, как бы хороша не была команда, как бы хорошо не были отработаны технологии, сопряжено с большими рисками, связанными именно с тем, что это большое, сложное вмешательство с искусственным кровообращением. И, говоря об этой технологии, в этой ситуации мы делаем все то же самое, что коллеги-хирурги, не прибегая ни к большому разрезу, ни к хирургическому вмешательству в целом.

Ксения Мотузко:

Спасибо врачам, конечно. Очень помогли, огромное спасибо тем, кто меня оперировал. Потому что было тяжело, честно, тяжело. И физически, и по дому что-то делать было очень трудно. Сейчас, думаю, я буду справляться намного лучше со всеми обязанностями.