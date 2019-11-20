Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы. Только в Минске для борьбы с гололедом закуплено более ста тысяч реагентов. А на расчистку дорог готовы выехать свыше семисот машин.
Уже 21 ноября по востоку страны синоптики прогнозируют до минус трех, объявлен оранжевый уровень опасности. Морозная погода сохранится в большинстве районов.
Гололед и гололедица. Рассказываем, в чем разница (читать далее).