Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны

Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы. Только в Минске для борьбы с гололедом закуплено более ста тысяч реагентов. А на расчистку дорог готовы выехать свыше семисот машин.