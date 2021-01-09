До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

Новости Беларуси. На круглосуточный режим перешли коммунальные службы. Сотни единиц техники выведены в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снегоуборочные машины работают по всей стране.

За ночь высота снежного покрова только в столице достигла 23 сантиметров. В Борисове – рекорд, 28. Сейчас циклон, который принес в Беларусь так много снега, отступает на восток.

С начала января в стране выпала почти месячная норма осадков. Такая погода вполне характерна для первого зимнего месяца, как сообщают синоптики. Белорусы просто отвыкли от снежных пейзажей, ведь последние несколько лет зима «не дорабатывала». Сейчас и дети, и взрослые могут насладиться зимней погодой. На улицах непривычно много гуляющих, а самое популярное развлечение у детей – катание на санках и тюбингах.

Наконец-то пришла зима. Пришел снег, мы этому очень рады, хоть каникулы оказались и бесснежными, и большее время мы провели дома. Но в последние дни дети наконец-то могут покататься на санках.