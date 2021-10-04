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От советского комсомола до современного актива. В Старых Дорогах хотят открыть музей молодёжного движения

04 октября 2021 14:09
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах планируют открыть музей молодежного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От советского комсомола до современного актива. В Старых Дорогах хотят открыть музей молодёжного движения-1

В коллекцию включат экспонаты разных эпох, начиная с советского комсомола до современного актива. Сейчас идет сбор эксклюзива. Свое место в экспозиции будущего музея займут грамоты, значки, статуэтки, комсомольские билеты, фотографии и одежда. Все экспонаты можно принести в районный комитет БРСМ.

Открыть музей планируют в сентябре 2022 года – в день рождения белорусского молодежного движения.

От советского комсомола до современного актива. В Старых Дорогах хотят открыть музей молодёжного движения-4

Юлия Санкевич, первый секретарь Стародорожского районного комитета БРСМ:
Сейчас идет работа по созданию хорошей коллекции экспонатов. Работаем с общественностью непосредственно через средства массовой информации, социальные сети, комсомольцами прошлых лет и активов. Юность наших родителей тесно связана с комсомольским движением. Возможно, у них есть вещи, которые стали символом того времени. Они могут послужить достойной композицией будущего музея. Некоторые откликнулись  что-то было у себя, своих родителей. Поэтому такую композицию мы собрали.

От советского комсомола до современного актива. В Старых Дорогах хотят открыть музей молодёжного движения-7

Отметим, сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Старость без насилия». Школьники и студенты посещают пожилых людей, ветеранов труда и оказывают им необходимую помощь.

# Музеи # общество # Юлия Санкевич # Фотофакт

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