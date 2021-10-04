От советского комсомола до современного актива. В Старых Дорогах хотят открыть музей молодёжного движения

В коллекцию включат экспонаты разных эпох, начиная с советского комсомола до современного актива. Сейчас идет сбор эксклюзива. Свое место в экспозиции будущего музея займут грамоты, значки, статуэтки, комсомольские билеты, фотографии и одежда. Все экспонаты можно принести в районный комитет БРСМ.

Юлия Санкевич, первый секретарь Стародорожского районного комитета БРСМ:

Сейчас идет работа по созданию хорошей коллекции экспонатов. Работаем с общественностью непосредственно через средства массовой информации, социальные сети, комсомольцами прошлых лет и активов. Юность наших родителей тесно связана с комсомольским движением. Возможно, у них есть вещи, которые стали символом того времени. Они могут послужить достойной композицией будущего музея. Некоторые откликнулись – что-то было у себя, своих родителей. Поэтому такую композицию мы собрали.