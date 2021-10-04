Выдают сертификат с QR-кодом. Как проходит вакцинация населения в Березинском районе

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации прошли около 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активнее всего население вакцинируется в Березинском, Клецком, Крупском, Молодечненском, Несвижском и Столбцовском районах. Здесь привиты свыше 25 % от общего количества жителей. Вакцинацию проводят не только в стенах медучреждений.

Только в Березино для удобства были созданы шесть стационарных пунктов, передвижной комплекс и мобильная бригада. Записаться на прививку на дому можно, позвонив по телефону горячей линии или воспользовавшись сайтом больницы. Желающим привиться предлагают два вида вакцины. Препарат двухкомпонентный. Но сначала – полный терапевтический осмотр.

Кристина Крук, главный врач Березинской центральной районной больницы:

С апреля 2021 года Березинский район проводит активную вакцинацию населения района. Двухэтапный компонент вакцин получили уже около 4 000 жителей района – это 21 %. Основное – это вакцинация нашего населения, чтобы снизить заболеваемость полностью в районе и в целом в Республике.