Казахстан пригласил Беларусь к сотрудничеству в цифровизации и искусственном интеллекте

Расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков совершает первый официальный визит в Казахстан. Сегодня, 14 апреля, он встретился с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ермеком Кошербаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – увеличение товарооборота, взаимных инвестиций и промышленной кооперации. Беларусь является важным политическим и экономическим партнером Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос на 30 % и превысил миллиард 200 миллионов долларов. При этом, как отметили главы МИД, ресурсные возможности экономики Беларуси и Кахастана позволяют увеличить эти показатели.

Также на встрече обсуждалось сотрудничество в транзитно-транспортной сфере в контексте железнодорожных грузоперевозок между странами. Кроме того, Ермек Кошербаев пригласил белорусских специалистов к сотрудничеству в таких сферах, как цифровизация и искуственный интеллект. Отметим, в рамках визита Максима Рыженкова в Казахстан состоится церемония открытия Генерального консульства Беларуси в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы.