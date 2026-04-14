Прямой эфир

Лукашенко поздравил Низара Амиди с избранием Президентом Ирака

14 апреля 2026 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в углублении белорусско-иракского диалога на основе взаимного уважения и равноправия, а также в развитии конструктивного сотрудничества. Белорусский лидер поздравил Низара Амиди с избранием на пост Президента Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Низара Амиди с избранием Президентом Ирака-2

«Уверен, Ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать поступательному прогрессу Ирака, дальнейшему укреплению стабильности и национального согласия», – отметил глава государства, а также пожелал Президенту Ирака отличного здоровья и успехов на ответственной государственной службе, а жителям страны – мира и благополучия.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Ирак

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время
14 апреля 2026 10:57

Лукашенко: надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время

Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе
14 апреля 2026 10:51

Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе

В БГПУ студенты создают игрушки будущего! Побывали в студенческой научно-исследовательской лаборатории
14 апреля 2026 10:50

В БГПУ студенты создают игрушки будущего! Побывали в студенческой научно-исследовательской лаборатории