Лукашенко поздравил Низара Амиди с избранием Президентом Ирака

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в углублении белорусско-иракского диалога на основе взаимного уважения и равноправия, а также в развитии конструктивного сотрудничества. Белорусский лидер поздравил Низара Амиди с избранием на пост Президента Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уверен, Ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать поступательному прогрессу Ирака, дальнейшему укреплению стабильности и национального согласия», – отметил глава государства, а также пожелал Президенту Ирака отличного здоровья и успехов на ответственной государственной службе, а жителям страны – мира и благополучия.