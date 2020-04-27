Репетиции парада в Минске: перекроют часть проспекта Машерова, как будет ходить транспорт

Новости Беларуси. В Минске продолжаются репетиции парада в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в четверг, 30 апреля, с 21:00 до 23:00 перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Ограничение действует для всех видов транспорта.