Репетиции парада в Минске: перекроют часть проспекта Машерова, как будет ходить транспорт

Новости Беларуси. В Минске продолжаются репетиции парада в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в четверг, 30 апреля, с 21:00 до 23:00 перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Ограничение действует для всех видов транспорта.
По этой причине временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов № 29, 44 и 136. В прямом направлении они пойдут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской. Обратно – по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича и проспекту Машерова. Пассажиров и автомобилистов просят учитывать эту информацию.