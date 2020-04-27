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К 27 апреля в Беларуси сделали почти 154 тысячи тестов на коронавирус

27 апреля 2020 13:37
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Новости Беларуси. Хроника COVID-19. По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси выздоровели 1 740 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 27 апреля в Беларуси сделали почти 154 тысячи тестов на коронавирус-1

Медики продолжают борьбу с заболеванием, увеличиваются и возможности по диагностике инфекции. К этому дню проведено почти 154 тысячи тестов.

Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги

С положительным результатом на COVID-19 зарегистрированы 11 тысяч 289 человек. За весь период распространения болезни в Беларуси умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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