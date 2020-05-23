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Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 мая 2020 16:56
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На неделе ожидаются ночные заморозки, а днём градусник едва ли подберётся к +20. В начале недели править погодой будут атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы с юго-запада Европы. А к середине недели страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления, по востоку скажется влияние неустойчивых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус»

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -1

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
С каждым днём календарное лето всё приближается, а на столбиках термометров это пока никак не отражается. Согласно данным, вторая декада мая оказалась холодной, со средней температурой воздуха +10, что ниже климатической нормы на 4 градуса. Так холодно бывает в послевоенный период один раз в 12-13 лет. Начиная с понедельника, температурный фон в республике начнёт восстанавливаться. Ночные температуры воздуха будут находиться в пределах от +2 до +9. А дневные максимумы +13 +20. На большей части пройдут кратковременные дожди, кое-где прогремят грозы. А последняя пятидневка мая будет радовать жителей республики умеренно тёплой и солнечной погодой. Дневные максимумы приблизятся к 20-градусным отметкам.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -4

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -6

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -8

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -10

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -12

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю -14

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич

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