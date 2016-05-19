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Фестиваль «Салют, пионерия»: областной праздник пионерской дружбы прошел возле Кургана Славы

19 мая 2016 14:26
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Новости Беларуси. Областной праздник пионерской дружбы прошел возле Кургана Славы. Около 400 учащихся из Смолевичского, Логойского, Минского, Борисовского, Дзержинского, Червенского, Воложинского районов, города Жодино, ветераны Великой Отечественной войны и пионерского движения, педагоги приняли участие в фестивале «Салют, пионерия».

Начались торжества с возложения цветов к подножию комплекса, кульминацией праздника стала церемония принятия в ряды Белорусской республиканской пионерской организации 80 учеников Минской области. Галстуки цветов национального флага юным пионерам завязали ветераны движения.

А затем гости торжества поучаствовали в развлекательной программе «Мост пионерской дружбы». На открытой площадке можно было попробовать свои силы в различных видах творчества, проявить смекалку и находчивость, знания истории и традиций пионерии. Кстати, сегодня в рядах пионерской организации около 100 тысяч ребят Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Фестивали и карнавалы # Пионеры в Беларуси

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