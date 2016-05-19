Фестиваль «Салют, пионерия»: областной праздник пионерской дружбы прошел возле Кургана Славы

Новости Беларуси. Областной праздник пионерской дружбы прошел возле Кургана Славы. Около 400 учащихся из Смолевичского, Логойского, Минского, Борисовского, Дзержинского, Червенского, Воложинского районов, города Жодино, ветераны Великой Отечественной войны и пионерского движения, педагоги приняли участие в фестивале «Салют, пионерия».

Начались торжества с возложения цветов к подножию комплекса, кульминацией праздника стала церемония принятия в ряды Белорусской республиканской пионерской организации 80 учеников Минской области. Галстуки цветов национального флага юным пионерам завязали ветераны движения.

А затем гости торжества поучаствовали в развлекательной программе «Мост пионерской дружбы». На открытой площадке можно было попробовать свои силы в различных видах творчества, проявить смекалку и находчивость, знания истории и традиций пионерии. Кстати, сегодня в рядах пионерской организации около 100 тысяч ребят Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.