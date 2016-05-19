Кулинарные изыски и работа с гипсокартоном: чем удивляли жюри на конкурсе «WorldSkills Belarus-2016»

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills-2016. Победители представят нашу страну на международном чемпионате в Абу-Даби в следующем году. Напомню, лучших мастеров выбирали на протяжении трёх дней. Участники покоряли жюри своими кулинарными изысками и функциональными изобретениями.

Так схематичная арка превращается в перекрытие реального размера. Дмитрий на соревновании представляет Гродненскую область. В свои 21 парень без труда может смастерить конструкцию любой сложности. Конкурсное задание ему более чем по плечу.

Дмитрий Гордей, участник конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus-2016»:

Намачиваем валиком. Прокатываем прокалы. И все. Потом арочка выходит, полукруглая такая.

Компетенция «Сухое строительство» -- новинка белорусского этапа WorldSkills-2016. За место в профессиональной элите борются 6 пар.

Команды работают, что называется, не покладая рук. Эту конструкцию надо соорудить всего за 12 часов. На ошибку попросту нет времени.

А ошибки не допускать учатся. Все участники прошли подготовку в учебном центре «БЕЛГИПС-ВОЛМА», который начал работу в Минске в марте этого года. Результат образования отмечают и международные эксперты.

Питер Мур, главный международный эксперт в компетенции «Сухое строительство»:

Я оцениваю работу ребят очень высоко. Они достигли достаточно высокого стандарта. Если они будут продолжать в том же темпе и так же работать, то у них есть все шансы на победу в этой компетенции на международном чемпионате WorldSkills International.

В этом году в ссузах Беларуси начнут готовить специалистов по работе с сухими стройматериалами и гипсокартоном. Образовательную инициативу проявило предприятие «БЕЛГИПС» – единственный в Беларуси производитель гипсокартона.

Галина Дубровина, советник по техническим вопросам ОАО «БЕЛГИПС»:

После модернизации у нас появились инновационные материалы гипсовые. Это требует навыков профессиональных, высоких, которые отвечают мировым стандартам. И в связи с тем, что наше предприятие с этого года уже экспортирует в Европу, востребовано в Украине, Молдавии, поэтому и встал вопрос о профессиональном обучении.

И сегодня в Минске выбрали лучших специалистов, которые представят нашу страну на международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. У белорусских мастеров есть еще полтора года на подготовку к олимпиаде по рабочим специальностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.