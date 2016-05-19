Все детали подготовки к «Телевершине-2016»: что происходит во Дворце Республики накануне вручения премий

Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного события года для телевизионщиков. Уже завтра вечером состоится 12-ая церемония вручения премии «Телевершина». Моя коллега Яна Шипко сейчас находится во Дворце Республики, где завершаются последние приготовления к шоу.

Добрый Вечер, Яна, чем удивит завтрашняя церемония?

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Добрый вечер, Сергей. Ровно через сутки зал заполнят три тысячи телевизионщиков. А это значит, буквально вся телеэлита страны. Те, кто делает телевидение в кадре и за кадром. А с этой сцены назовут имена новых обладателей самой престижной белорусской теленаграды. А в эти минуты в разгаре репетиция. Отмечу, приятно, что премия вновь вернулась во Дворец Республики. В прошлом году теленаграды раздавали во Дворце спорта. Атмосфера этого зала придаст особую торжественность церемонии. В этом году телеканал СТВ заявлен практически в каждой номинации. Мы претендуем на 17 статуэток. Ну, и ведем трансляцию шоу.

Мы поинтересовались у наших коллег, как они готовятся подать этот телевизионный продукт к эфиру максимально горячим. Давайте послушаем.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас самый сложный процесс – это первая репетиция. С живым оркестром, с танцорами, с исполнителями, с ведущими. У нас еще целый день, сутки репетиций. Их будет несколько. Поэтому я думаю, что главная задача – это все компактно сделать. На «Оскар» мы не замахиваемся, нам бы «Телевершину» 12-ую сделать. Но поверьте: СТВ делало уже четыре «Телевершины». Поэтому я думаю, очередная – и по количеству, и по качеству будет не хуже.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

«Телевершину» недаром окрестили телевизионным «Оскаром». Помимо торжественной атмосферы церемония проходит по классическим канонам: здесь и смокинги, и бабочки, и платья «в пол». Вручают награды известные спортсмены, актеры, политики. Ну, а подниматься на сцену лауреаты будут по аккомпанемент Президентского оркестра. Впрочем, музыкальные сюрпризы подготовили для зрителей и организаторы шоу. Один из них – по мотивам полюбившегося шоу «Две звезды». Прямо сейчас участники распеваются за кулисами. А буквально за пару минут до выхода в эфир нам удалось пообщаться с ними. Предлагаю послушать, что они рассказали.

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Никогда я не думала, что на сцене «Телевершины» я буду петь. Это неожиданно, волнительно. Как получится, я не знаю, но я очень рада, что у нас есть такая возможность в таком формате продолжить чудесный проект.

Алексей Хлестов, певец:

Будет ли сложно выступать на этой сцене на самом мероприятии под названием «Телевершина»? Нет, не будет сложно. У меня будут по-прежнему прекрасные партнеры.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Как видно, оформление сцены уже практически завершено. Традиционные декорации заменит в телевизионном духе один большой светодиодный экран, на который будет транслироваться красивая картинка, в том числе фотографии номинантов. Победители станут известны совсем скоро. Пока их имена знает лишь профессиональное жюри. Исключение лишь одно: обладатель приза зрительских симпатий, который в этом году вновь вернулся на «Телевершину». Голосование за лучшего ведущего было поистине народным. Оно шло на сайте телеканала СТВ. И сегодня стало известно, что с огромным отрывом победил любимый всеми с детства персонаж из «Калыханкі» медведь Топа. Имена остальных победителей узнаем совсем скоро. Раскрывать все секреты не будем. Известно лишь то, что у СТВ серьезная заявка на победу как у лучшей операторской группы, у лучшего сценариста, у лучшего ведущего тематических программ, репортера и много других номинаций.

Репетиции будут идти нон-стоп все 24 часа, оставшиеся до церемонии. Мы остаемся следить за событиями. Атмосферу предстоящего главного телесобытия года передадим в следующих выпусках.

Напоминаем, что телеверсию шоу вы сможете увидеть на нашем телеканале в субботу, 21 мая.