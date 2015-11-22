Белорус с азербайджанскими корнями создал в Витебской области настоящий яблочный рай

Новости Беларуси. Яблочный рай на белорусской земле. На севере страны – в Дубровенском районе – его создал азербайджанец по происхождению и белорус по паспорту. Еще до развала Союза он приехал учиться на агронома в нашу страну, да так и остался здесь жить. Работал больше шести лет по профессии, а потом решил заняться собственным бизнесом. Фермер вместе с супругой наравне с рабочими трудится на земле и уверяет: лучше яблок, чем выращенных в том месте, где живешь, не сыщешь.

Белорусские сорта – для стабильного урожая, иностранные – эксперимента ради. Азербайджанец Сулейман Гаджиев больше 10 лет занимается фермерством. Почему именно яблоки стали предметом его семейного бизнеса, объясняет просто: детство мужчины прошло фактически среди фруктовых садов. И, приехав в нашу страну, вместе с родным братом решил не изменять традициям.

Сулейман Гаджиев, фермер:

В Беларусь я попал в 1990 году. Приехал учиться на агронома, потому что очень хвалили белорусские вузы и нашу учебу, что тут и качественно, и люди тут добрые. У нас уже мысли назревали создать фермерское хозяйство, вырастить саженцы, сад заложить. Мысли были взять землю и начать свое дело. В 2004 году мы посадили сад и первый питомник.

Для своего первого сада часть деревьев вырастили сами, часть приобрели. Сегодня только саженцев плодовых деревьев и кустарников здесь под 50 тысяч. Яблони, груши, черешня, алыча, малина, ежевика. Сам же фруктовый сад по отдельным деревьям и не сосчитаешь – размещается на 24 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сулейман Гаджиев, фермер:

В данный момент мы находимся в саду. Здесь коллекционный сад, с этой стороны – молодой сад, с той стороны у нас колоновидный сад, сзади находится плодоносящий сад, а за ним уже тянется молодой сад.

Владимир Гусенков, рабочий фермерского хозяйства:

Видно, что профессионал своего дела. Дело свое знает отлично. И человек хороший. Уже давно работаю, лет 5 у него. Вполне нормально, устраивает все, зарплата.

В среднем каждый год Гаджиев собирает по 25 тонн яблок. Продает местному населению, поставляет в детские сады и школы, совсем небольшое количество уходит в Россию. Смеется: дубровенские яблоки должны есть дубровенцы.

Сулейман Гаджиев, фермер:

Надо, чтобы и в Дубровно были сады. Потому что наш президент сказал, что в каждом районе должен быть сад. Поэтому все равно этим надо заниматься. Я обеспечиваю Дубровно яблоками, кто-то – в другом районе.