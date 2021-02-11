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Дмитрий Воронюк: государство сегодня создаёт условия. Мы же, молодые люди, должны этими условиями воспользоваться

11 февраля 2021 16:11
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Новости Беларуси. Участники Всебелорусского народного собрания приступили к своим докладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша съемочная группа следит за происходящим. Кристина Федорович рассказала новые подробности.

Дмитрий Воронюк: государство сегодня создаёт условия. Мы же, молодые люди, должны этими условиями воспользоваться-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Выступления участников регламентированы временем – по 5-7 минут отводится на каждое. Конечно, накануне мы успели пообщаться с делегатами – буквально вылавливали их – и они с нами делились впечатлениями.

Дмитрий Воронюк: государство сегодня создаёт условия. Мы же, молодые люди, должны этими условиями воспользоваться-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, депутат Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Государство сегодня создает условия. Мы же, молодые люди, должны этими условиями воспользоваться, чтобы добиться результатов на благо нашей страны. Поэтому все сегодня зависит от нас. Это тоже очень важный момент, который должен в осознании уже сегодняшних подростков быть вот здесь [в голове – прим. ред.]: понимать и знать, к чему ты стремишься, к чему ты идешь. А что касается в целом развития страны – даны важнейшие посылы, и когда сегодня в завершении говорилось о придании статуса конституционного Всебелорусского народного собрания, мы все почувствовали себя еще более ответственными.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Федорович # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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