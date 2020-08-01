Дмитрий Швайба о заявлении про забастовки шахтёров: всё это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия

Недавно в сети появилось заявление о забастовках от имени солигорских шахтеров. На него ответили в профсоюзе работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Все это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия.

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

Какие опасности мы видим в этом заявлении? Во-первых, задача тех, кто это говорит, наверняка политическая. Если у группы лиц (а ведь забастовка, о которой говорили, предполагает некую группу лиц) возникли нерешенные трудовые споры, то как минимум в соответствии с механизмом рассмотрения коллективных трудовых споров должен возникнуть этот коллективный трудовой спор, который должен был рассматриваться на комиссии по трудовым спорам, которая создана абсолютно во всех наших организациях отрасли. Так вот, ничего подобного на сегодня мне неизвестно и моим коллегам, с которыми я работаю, нашему профсоюзному активу тоже неизвестно.