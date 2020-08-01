Дмитрий Швайба о заявлении про забастовки шахтёров: всё это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия

Новости Беларуси. Производственные фейки. В то время, когда одни приумножают благосостояние страны созидательным трудом, есть те, кто на поток поставил штамповку информационных подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Производственные фейки. В то время, когда одни приумножают благосостояние страны созидательным трудом, есть те, кто на поток поставил штамповку информационных подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно в сети появилось заявление о забастовках от имени солигорских шахтеров. На него ответили в профсоюзе работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Все это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия.
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Какие опасности мы видим в этом заявлении? Во-первых, задача тех, кто это говорит, наверняка политическая. Если у группы лиц (а ведь забастовка, о которой говорили, предполагает некую группу лиц) возникли нерешенные трудовые споры, то как минимум в соответствии с механизмом рассмотрения коллективных трудовых споров должен возникнуть этот коллективный трудовой спор, который должен был рассматриваться на комиссии по трудовым спорам, которая создана абсолютно во всех наших организациях отрасли. Так вот, ничего подобного на сегодня мне неизвестно и моим коллегам, с которыми я работаю, нашему профсоюзному активу тоже неизвестно.
Сегодня профсоюзный актив широко представлен на различных предприятиях. Его выбирают сами трудящиеся, а значит, есть определенное доверие. Профсоюзные активисты планово посещают трудовые коллективы. Ведется консультирование работников отделов кадров, руководства. Проверяются условия труда.