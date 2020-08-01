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С августа вырастут прожиточный минимум, пособия по уходу за ребёнком и социальные пенсии

01 августа 2020 11:28
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличен бюджет прожиточного минимума. С 1 августа он составляет 256 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырастут социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам, а также госпособия семьям, воспитывающим детей.

С августа вырастут прожиточный минимум, пособия по уходу за ребёнком и социальные пенсии-1

При рождении первого ребенка единовременное пособие составит 2 561 рубль, а второго и последующих – 3 585. Пропорционально увеличатся и другие пособия, в том числе по уходу за детьми-инвалидами.

С августа вырастут прожиточный минимум, пособия по уходу за ребёнком и социальные пенсии-4

Кроме того, на 5,5 % вырастут пересчитываемые два раза в год пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Здесь увеличение связано с ростом среднемесячной заработной платы.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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