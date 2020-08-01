С августа вырастут прожиточный минимум, пособия по уходу за ребёнком и социальные пенсии

Новости Беларуси. В Беларуси увеличен бюджет прожиточного минимума. С 1 августа он составляет 256 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырастут социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам, а также госпособия семьям, воспитывающим детей.

При рождении первого ребенка единовременное пособие составит 2 561 рубль, а второго и последующих – 3 585. Пропорционально увеличатся и другие пособия, в том числе по уходу за детьми-инвалидами.