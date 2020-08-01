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Белорусские аграрии намолотили свыше 2,75 млн тонн зерна

01 августа 2020 11:26
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Новости Беларуси. Свыше 2 миллионов 750 тысяч тонн зерна собрали с полей белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили свыше 2,75 млн тонн зерна-1

На этот день убрана почти треть площадей. Средняя урожайность приближается к 40 центнерам на круг.

Отметим, что в Брестской и Гомельской областях убрано уже более половины урожая. Наращивают темпы жатвы и в других регионах. Самый высокий намолот имеют гродненские хлеборобы – с гектара свыше 50 центнеров.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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