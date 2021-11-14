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Владимир Макей и глава дипломатии ЕС по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе

14 ноября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.

Владимир Макей и глава дипломатии ЕС по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе-1

Глава МИД также подчеркнул бесперспективность санкций и негативное влияние санкционных подходов на развитие отношений Беларуси и ЕС. Кроме того, стороны обсудили сложную ситуацию на белорусско-польской границе.

Владимир Макей и глава дипломатии ЕС по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе-4

Владимир Макей поделился информацией о мерах по сокращению потока беженцев, которые предприняла Беларусь, а также оказании гуманитарной помощи и взаимодействии с организациями ООН. Собеседники подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании гуманитарного кризиса и договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Владимир Макей # Жозеп Боррель # Фотофакт

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