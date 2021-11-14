Владимир Макей и глава дипломатии ЕС по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.

Глава МИД также подчеркнул бесперспективность санкций и негативное влияние санкционных подходов на развитие отношений Беларуси и ЕС. Кроме того, стороны обсудили сложную ситуацию на белорусско-польской границе.