Владимир Макей и глава дипломатии ЕС по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе
Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.
Глава МИД также подчеркнул бесперспективность санкций и негативное влияние санкционных подходов на развитие отношений Беларуси и ЕС. Кроме того, стороны обсудили сложную ситуацию на белорусско-польской границе.
Владимир Макей поделился информацией о мерах по сокращению потока беженцев, которые предприняла Беларусь, а также оказании гуманитарной помощи и взаимодействии с организациями ООН. Собеседники подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании гуманитарного кризиса и договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.