Дмитрий Рябов: Температурный фон будет по-прежнему повышенным по всей республике

Новости Беларуси. В Беларуси отменен красный уровень опасности. Однако атмосферные рекорды синоптики продолжают фиксировать уже четвертый день к ряду. Температура и сегодня в большинстве районов приблизилась к отметке в 35 градусов. Как погода влияет на привычный режим работы белорусов? Рецепты спасения от зноя в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

Почти тридцать градусов на столбике термометра и заведенный мотор – работа на одном из агрокомбинатов в самом прямом смысле кипит. И такая погода для аграриев, как оказалось, настоящий подарок. За последнюю неделю производительность достигла трех тысяч тонн зерна в день.

Сергей Богданович, начальних цеха по производству продукции открытого грунта сельхозпредприятия:

Такая погода нам способствовала, потому что она дала возможность выйти раньше в поле. И помогает оставаться на поле до более позднего времени. Поэтому за это время мы успели убрать 50% площадей.

А пока аграрии ударными темпами убирают поля, синоптики делают прогнозы. И по словам специалистов, до конца этой недели – то дождь, то солнце. Но это не более чем передышка – жара сохранится до конца августа.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

На предстоящей неделе улучшения погоды ждать не приходится. По-прежнему в большинстве районов сохранится аномально жаркая погода. Температурный фон будет по-прежнему повышенным, по всей республике ожидается + 27-33ºC, в южных регионах до 35 ºC. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы.

Тем временем столичные жители прячутся от палящего солнца как могут. Самый популярный способ – пляжи или аквапарки. Очередь за мороженным такой жарой не тает.

И все же такая погода – риск для здоровья. Больше воды и щадящей нагрузками советуют врачи.

Дмитрий Торопилов, заместитель главного врача по медицинской части 4-й городской клинической больницы Минска:

При жаре рекомендуется пить достаточное количество жидкости, желательно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, ограничивать тяжелую физическую нагрузку. Важно внимательнее относиться к себе пациентам, имеющим хронически, в том числе кардиологические заболевания.

Кстати, красный уровень опасности сегодня сменился на оранжевый, но, по всей видимости, в ближайшие дни он может быть снова введен.