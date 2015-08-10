Новости Беларуси. 10 августа в Минске возложили цветы в честь 206-летия независимости Республики Эквадор. На торжественную церемонию в сквере Симона Боливара собрались дипломаты, представители Министерства иностранных дел Беларуси, Минобороны.

Симон Боливар — известный политический деятель и военный стратег. Освободил от испанского господства в начале 19 века Венесуэлу, территорию современной Колумбии, Панамы и Эквадора. Сегодня эти страны Латинской Америки активно развивают экономическое сотрудничество с Беларусью. В частности, Эквадор, помимо совместных бизнес-проектов, готов расширять двусторонние отношения в области машиностроения, фармацевтики и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Умберто Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

После открытия в 2013 году в Минске посольства Эквадора наши взаимоотношения вышли на новый уровень. У нас много совместных проектов, которые реализуются в нефтегазовой сфере, в сфере транспорта. И сегодня будет подписано первое соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Таким образом, мы делаем ставку на белорусские технологии и белорусские знания.

Ставка уже сделана. Это и совместная сборка беспилотных летательных аппаратов, и постоянная динамика роста торгово-экономических отношениях двух стран, а так же их потенциал.

Игорь Полуян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Эквадор:

У нас отличное политическое взаимопонимание на высшем уровне между нашими странами. В 2012 году президент Беларуси побывал с первым визитом в Эквадоре, за которым последовал визит лидера Эквадора в Беларусь. Перспективы есть. Перспективные проекты разрабатываются. Я думая, что мы скоро получим результаты.

Удобрения – это серьёзная статья экспорта в Эквадор, но не за горами поставки техники. Да, сейчас наш экспорт и товарами и услугами в абсолютных цифрах невелик. Но есть хорошая динамика. Если говорить об услугах – это в 22 раза за год. Есть несколько направлений сотрудничества между Беларусью и Эквадором, которые, вполне возможно, будут реализованы уже в ближайшее время.