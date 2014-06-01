Дмитрий Рябов: Предварительно ожидается типичное белорусское лето

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра Дмитрий Рябов.

Евгений Горин:

Дмитрий, чего нам ждать на следующей неделе от погоды?

Дмитрий Рябов:

Вы знаете, начало недели у нас довольно-таки будет прохладное и дождливое, особенно в понедельник. Температура ожидается довольно-таки контрастная: днем от плюс 13 по западу до плюс 26 по востоку нашей страны. И довольно-таки дождливая: ожидаются на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра.

Но есть и хорошая новость. Уже начиная с середины недели эти северо-западные ветра поменяются на юго-восточные и на нашу территорию вновь начнет поступать более теплый воздух, вновь установится теплая и комфортная погода. Уже в среду дневная температура воздуха будет составлять плюс 18-25, по востоку до плюс 27 градусов. Но при этом, к сожалению, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы.

И уже к ближайшим выходным погода будет благоприятная для выезда за город, можно будет сходить на пикник, на шашлыки или просто отдохнуть на природе, потому что дневная температура воздуха ожидается у нас 23-28 градусов. Но местами не исключены, особенно во второй половине дня, кратковременные грозовые дожди. Так что лето продолжается.

Евгений Горин:

Дмитрий, а есть ли прогноз на все три месяца начавшегося сегодня лета? Это же основной сезон отпусков. Очень интересно, каким он будет. Я, с одной стороны, нашел информацию, что это лето в Беларуси будет аномально жарким, а другие пишут, что белорусам не стоит надеяться на хорошую погоду в эти три месяца. Кому верить? Где правда?

Дмитрий Рябов:

Вы знаете, ежегодно в октябре появляется в Интернете такая информация, что в этом году ожидается аномально холодная зима. И где-то примерно в марте – начале апреля появляется такая же информация, что в этом году ожидается аномально жаркое лето. Я бы посоветовал жителям нашей страны, конечно, с осторожностью относиться к таким прогнозам.

Но ежегодно весной выпускается прогноз погоды на вегетационный период. И уже предварительно можно сказать, что лето в этом году ожидается около климатической нормы. В отдельных районах, особенно по востоку, немножко выше ее. И количество осадков также предполагается около средних многолетних значений. То есть предварительно ожидается такое типичное белорусское лето. Но могу сразу сказать, что такие долгосрочные прогнозы на сезон, к сожалению, оправдываются на 65-70%.

Но если говорить про июнь, то он ожидается в этом году около средних многолетних значений. Средняя температура для июня – это 15-17 градусов. И количество осадков также ожидается около средних многолетних значений. То есть где-то в среднем в июне количество дней с осадками ожидается от 12 до 15.

Евгений Горин:

На неделе нас атаковали ливневые дожди, особенно столицу. Возможно ли их повторение?

Дмитрий Рябов:

Летом как раз особенно июнь-июль очень дождливые. И складываются очень благоприятные условия для образования гроз. А там, где грозы, там всегда ожидаются сильные ливни, град и шквалистые усиления ветра. Так что расслабляться не стоит. Нас ждут летом еще и сильные ливни, и грозы.

И такое пожелание: будьте, пожалуйста, осторожны, особенно когда такие опасные явления погоды, потому что уже, к сожалению, есть погибшие от гроз. И соблюдайте, пожалуйста, рекомендации, как себя вести при таких опасных явлениях погоды.

Евгений Горин:

Спасибо, Дмитрий.

Дмитрий Рябов:

Удачи и берегите себя.