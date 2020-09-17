Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны

Дмитрий Пиневич, и. о. министра здравоохранения Беларуси:

Представлены данные российской стороной о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей фазы. Нас устраивает, как показало качество прежде всего данного продукта, изучили в том числе отзывы не только российских исследователей, но и международных исследователей. Сомнения по безопасности этой вакцины фактически развеяны. Но мы действительно – это требование нашего регламентирующего законодательства – тоже должны провести свои клинические испытания, которые лягут в общую канву регистраций данной вакцины.