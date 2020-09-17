Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны

Новости Беларуси. 100 белорусских добровольцев уже на следующей неделе начнут принимать участие в клинических испытаниях российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав Беларуси уже имеет пакет соответствующих документов.
Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия
Дмитрий Пиневич, и. о. министра здравоохранения Беларуси:
Представлены данные российской стороной о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей фазы. Нас устраивает, как показало качество прежде всего данного продукта, изучили в том числе отзывы не только российских исследователей, но и международных исследователей. Сомнения по безопасности этой вакцины фактически развеяны. Но мы действительно – это требование нашего регламентирующего законодательства – тоже должны провести свои клинические испытания, которые лягут в общую канву регистраций данной вакцины.
Однако испытания не единственная сегодня новость из врачебной сферы. В Белорусской медицинской академии последипломного образования – новый ректор. Новому руководителю БелМАПО предстоит решить немало важных задач – от строительства суперсовременного симуляционного центра, который должен открыться уже через два года до концептуального подхода к переподготовке и открытию новых специальностей.