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Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны

17 сентября 2020 14:48
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Новости Беларуси. 100 белорусских добровольцев уже на следующей неделе начнут принимать участие в клинических испытаниях российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав Беларуси уже имеет пакет соответствующих документов.  

Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия  

Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны-1

Дмитрий Пиневич, и. о. министра здравоохранения Беларуси:
Представлены данные российской стороной о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей фазы. Нас устраивает, как показало качество прежде всего данного продукта, изучили в том числе отзывы не только российских исследователей, но и международных исследователей. Сомнения по безопасности этой вакцины фактически развеяны. Но мы действительно это требование нашего регламентирующего законодательства тоже должны провести свои клинические испытания, которые лягут в общую канву регистраций данной вакцины.  

Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны-4

Однако испытания не единственная сегодня новость из врачебной сферы. В Белорусской медицинской академии последипломного образования – новый ректор. Новому руководителю БелМАПО предстоит решить немало важных задач – от строительства суперсовременного симуляционного центра, который должен открыться уже через два года до концептуального подхода к переподготовке и открытию новых специальностей.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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