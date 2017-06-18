Дмитрий Пиневич: мы за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас есть

Новости Беларуси. Здоровое питание – залог долгой жизни, – предупреждает Минздрав. На неделе накануне Дня медика мы отправились в это ведомство, чтобы поговорить о самом ценном, что есть у белорусов, и попросили Дмитрия Пиневича – первого заместителя министра здравоохранения – высчитать ту самую формулу здоровья по аналогии с известным фильмом о любви.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Давайте посмотрим, например, что нас тянет вниз. Вредные наши привычки, которые априори должны уходить. Кроме того, что курящих стало меньше, желающих бросить курить стало больше. Которые стали обращаться к нам за помощью в этой ситуации.

Второй вопрос – алкоголь. Здесь, обратите внимание, что мы идем хорошими темпами снижения потребления уровня алкоголя на душу населения. Немаловажно и то, что структура потребления немножко меняется.

Ваши соседи из Министерства экономики скажут, что это одна из самых рентабельных экономических сфер.

Дмитрий Пиневич:

Алкоголь в торговле разрешен, в нашем легальном обороте, потому что это один из транквилизаторов. Мягко говоря, не очень удачный транквилизатор, бьющий по всем мишеням и органам.

Человек так устроен: ему нужен транквилизатор, я в широком смысле слова, после тяжелого трудового дня.

Дмитрий Пиневич:

Самый естественный и лучший транквилизатор (или борьба со стрессом) – это спорт или физическая активность. Вот он – природный транквилизатор, несопоставимее мощнее, чем алкоголь. Когда ранее (я все время об этом рассказываю), мы с вами помним, как на наших крупных промышленных предприятиях, вдоль проходных были выстроены киоски со спиртными напитками, с пивом и со всеми остальными вещами. Я все время говорил о том, что человек, который вышел с конвейера после тяжелого трудового дня, который был насыщен вредными производственными факторами, он должен получить реабилитацию. Вспомните, сколько у нас раньше было так называемых заводских профилакториев. Для чего они были сделаны? Для того, чтобы работники могли получить те или иные физиопроцедуры, бальнеологические факторы.

Это очень хорошая советская система.

Дмитрий Пиневич:

Смотрите, сколько сейчас спортивных комплексов на крупных и некрупных промышленных предприятиях. Бизнес, негосударственный сектор, который выкупает абонементы.

Мне рассказывали, по одному исследованию, в одном из канадских озер, в которое приходят очищенные канализационные стоки, если не ошибаюсь, в форели было обнаружено 1000-кратное увеличение дозы транквилизаторов. Западный мир реагирует на огромное потребление транквилизаторов.

Наша задача – не перейти от алкоголя к транквилизаторам. Наша задача – перейти сюда. И здесь все критики говорят, что спортивных объектов становится гораздо больше, чем может быть. Рассказывают, что их очень много. Нет, их еще недостаточно. Здесь, сверху, должно быть питание.

А вот спорный вопрос, куда мы его поставим. Мне кажется, изучая статистику, белорусы пополнели за последнее время.

Дмитрий Пиневич:

Пополнели. Это неправильное питание. Поэтому все факты переворачиваются. На какой бы ты ни был диете, если ты параллельно не занимаешься физической активностью, это не диета, особенно монодиета или все остальные. Мягко говоря, это не та мода, на которую нужно равняться. Знаменитых 10 тысяч шагов в день.

Сейчас это очень модно – есть мобильное приложение.

Дмитрий Пиневич:

Я его каждый день не ставлю, но сейчас поставил и заглядываю – стимулирует.

Здесь мы еще поставим водопотребление. Достаточная водная нагрузка сверху должна быть – чистая вода и водопотребление. Почему государство тратит такие колоссальнейшие средства, чтобы доставить в квартиру чистую воду? Потому что качественная вода – это основа.

Но у нас здесь, слава богу, все в порядке более-менее, в отличие от многих стран Западной Европы.

Дмитрий Пиневич:

Совершенно верно. В отличие от многих стран Западной Европы, мы можем пить – пускай не во всех районах – воду из-под крана. И мы имеем источники водоснабжения – это наше национальное благосостояние, которое, может быть, сейчас не нефть, но в будущем это будет гораздо важнее.

Возможно, мы этого не понимаем.

Дмитрий Пиневич:

Мы никогда не понимаем того, что дается нам как данность. Есть какой-то элемент социальной защиты или льготы. Это должно быть, мы на этом выросли.

Скорая помощь должна приехать по любому щелчку.

Дмитрий Пиневич:

Да, хотя скорой помощи в том варианте, в котором она у нас, фактически нигде в мире, кроме постсоветского пространства, нет. У нас не может быть меньше бригад скорой помощи, чем это заложено социальными стандартами, что бы мы ни сделали.

150 бригад в Минске или больше?

Дмитрий Пиневич:

Вообще у нас 780 по стране.

780 – это на 10 миллионов населения. Но в той же Москве на 10 миллионов населения меньше. У них стандарты попроще?

Дмитрий Пиневич:

Конечно, меньше. Да, стандарты попроще. У них стандарты коммерческой скорой помощи. Она может приехать, но приедет не просто так.

Санавиацию, так практикуемую в последнее время, сейчас ждет серьезная перезагрузка.

Дмитрий Пиневич:

Да, планируем. Есть решение главы государства. Мы закупаем сейчас, и в этом году уже будет оснащен один из вертолетов МЧС нашим съемным монтируемым медицинским оборудованием. Мы не думаем, что это потребуется часто. Почему? Раньше авиация ведь в чем была широка?

Все в Минске.

Дмитрий Пиневич:

Совершенно верно. Сейчас наша задача – доставить при необходимости наших специалистов для консультаций на место.

Хочу вспомнить, когда я работал в 5-й клинической больнице, мы очень часто отказывали пациентам в диализе, потому что у нас не было диализных мест. 19-летней девушке, которая была с сахарным диабетом, мы отказывали в сахарно-диабетном диализе. Мы лечили и понимали, что через полгода этого человека не будет в этом мире.

Сейчас у нас более 45 отделений гемодиализа и транспортируется около 400 почек в год. И не только в Минске, и в регионах. И когда мы берем на диализ пациентов различного возраста с различными сопутствующими патологиями, про сахарный диабет как отягчающую патологию для диализа мы уже фактически забываем. Все меньше и меньше болезней, которые мы считаем неизлечимыми.

Та самая конкуренция, которая, возможно, повысит качество медицинской помощи, о которой вы говорили мне еще лет 10 назад, будучи руководителем столичной сферы здравоохранения. Как вы сейчас на это смотрите? Действительно конкуренция сыграла свою позитивную роль?

Дмитрий Пиневич:

Все правильно. Я скажу, мы конкурируем на рынке в хорошем смысле этого слова. Частный сектор не займет нишу «тяжелой» медицины, тяжелозатратной медицины, безусловно. Снять груз и предоставить в том числе медицинские услуги в более комфортных условиях она может, должна и, более того, даже обязана. Мы за то, чтобы было построено гораздо больше частных центров, чем сейчас есть. Более того, мы идем на, скажем так, упрощение лицензирования не в рамках качества оказания медицинской помощи, а в рамках, может быть, условий допуска специалистов – условий менее формализованных (меньше документов), но не качества медицинской помощи.

Я полагаю, что мы должны здесь еще более шагнуть вперед. Это будет настоящее государственно-частное партнерство. Промышленность позволит решить многие стратегические вопросы, начиная от онкологии и заканчивая сахарным диабетом. У нас никогда не хватило бы ресурсов.

Мы рисовали немножко другую формулу. Если бы мы начали рисовать ресурсы, которых никогда не хватает ни в одной стране мира, отечественная промышленность позволила колоссально сэкономить ресурсы. Для нас частные фармзаводы ничем не отличаются.

Те, кто доказывает формулы, в самом конце говорят: «Итого. Вывод». Что остается в сухом остатке?

Дмитрий Пиневич:

Есть правда, ложь, есть медицинская статистика. Смертность населения снизилась во всех категориях – младенческая, детская, трудоспособный возраст и старший трудоспособный возраст. Она снизилась во всех секторах. В лидерах – БСК, онкология и остальные – травмы, отравления. В чем будет нарастающая проблема? Будет снижение рождаемости (безусловно, мы об этом говорим и об этом думаем) и рост количества пожилого населения, которое требует иного отношения – качества жизни. Мы должны думать о том, что у нас создан и работает Центр активного долголетия. В итоге здоровье стало на первом месте, в приоритетах. Это самое основное. Потому что сменилась ментальность, с этой ментальностью поменялись и мы.