Органы на 3D-принтере и электронные лаборатории: как для здоровья белорусов соединяются врачи и технологии

Новости Беларуси. Вновь к теме здоровья белорусов. Наши медики, которые 18 июня отмечают профессиональный праздник, все чаще вооружаются современными технологиями. Завершена масштабная реконструкция всех реанимационных и оперативных блоков в городских и районных больницах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На помощь участковым врачам и бригадам неотложки совсем скоро придут планшеты, где можно быстро узнать анамнез любого пациента.

Этот мальчик с лучезарным взглядом пока нас не слышит. Саша глухой от рождения. Но пару дней назад у его появилась надежда окунуться в мир звуков. В РПНЦ оториноларингологии ему сделали операцию по вживлению кохлеарного имплантата. Буквально месяц – и маленький пациент услышит, как звучит жизнь.

Михаил Никольский:

Врачи хорошие, сделали все прекрасно. Сказали, будет опять слышать, даже лучше нас.

Этот компактный аппарат – настоящий проводник в полноценную жизнь. Сложность таких операций в том, что у пациентов нарушена анатомия. Хирург работает с ювелирной точностью. Но результат того стоит. Самому маленькому пациенту вернули слух в семь месяцев.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Ранее у таких детей был один путь – они шли в школу для глухих, становились в дальнейшем инвалидами. Сейчас задача на то, чтобы эти школы вообще перестали существовать, чтобы их не было. Программа кохлеарной имплантации в Беларуси с 2000 года, за это время проимплантировано 553 человека. 95% – это дети.

Николай Иванович – единственный хирург в стране, который делает экзопротезирование уха. Он помнит всех своих пациентов.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Все девочки, которые ходили без ушек, после того, как им уже ушки сделали, заплетают косички, потому что раньше такой возможности не имели, прикрывали волосами косметический дефект.

Такие операции устраняют не только косметический дефект, но и зачастую возвращают слух. Сразу хирург устанавливает титановые пластины, а уже после появляется искусственный орган, сделанный, кстати, в Беларуси. Такие операции делают в нашей стране бесплатно.

Егор Адрианов, пациент Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Хочу выразить огромное спасибо своему доктору Гребню Николаю Ивановичу, а также выразить спасибо анестезиологу Геннадию Викторовичу, всему коллективу РНПЦ.

А это уже результат работы 3D-принтера. Точная копия настоящего зуба. Цвет, форма, размер – стоматолог может пусть его в работу хоть сейчас. Еще есть прозрачные брекеты. Они не только незаметны, но и дешевле существующих. Печать на 3D-принтере используют в разных медицинских сферах.

Евгений Лясота, руководитель направления 3D полиграфической компании:

Применение в нейрохирургии. Когда у человека после какой-то аварии, удара нет части черепа. Необходимо сделать так называемую заплатку. Чтобы ее изготовить, мы делаем на основе компьютерного моделирования модель черепа, которая полностью повторяет контур реального человека.

3D-технологии активно используют белорусские врачи. Прежде чем приступить к сложнейшим операциям, хирург может потренироваться на таких органах. Ошибка дорого стоит. Напечатать пластиковое сердце, которое не болит и не кровоточит, – дело нескольких часов. А результат операции – дело всей жизни.

Евгений Лясота, руководитель направления 3D полиграфической компании:

Вы можете сделать определенное изделие прозрачное, красное, белое, резиновое. То есть полностью смоделировать, что внутри человека происходит. Буквально еще пять лет назад такой технологии не существовало.

Высокие технологии буквально с каждым днем становятся все ближе. При помощи дронов уже доставляют лекарства и донорскую кровь. А в будущем они будут спасть людей с остановкой сердца. Первые испытания говорят, что дроны доставляют дефибриллятор в четыре раза быстрее, чем машина скорой помощи.

Электронную очередь в поликлиниках уже освоил и стар, и млад. Это только один элемент масштабной программы «Веб-поликлинка», которая реализуется в нашей стране. Сейчас у каждого белорусы есть своя карта пациента. Это полноценный пропуск в медицинский мир. Не остались на обочине прогресса и сами врачи. Анализы, снимки, амбулаторные карты – все это в компьютере у каждого специалиста.

Светлана Давидович, главный врач УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника»:

Это упрощает диагностику, сокращает время походов специалистов в саму лабораторию. К этой системе в этом году была подключена и рентген-лаборатория.

По Витебской области колесит передвижной комплекс, который решает сразу несколько проблем. Во-первых, чтобы сделать маммографию, пациенткам не нужно ехать в областной центр. Во-вторых, результаты исследований тут же поступают в Витебский диагностический центр, где их может изучить специалист высокого класса. Пока скрин-экспресс на стадии эксперимента. Но такие электронные связи в медицине уже стали решающими в жизни многих белорусок.

Николай Еремин, заведующий отделением лучевой диагностики Витебского областного диагностического центра:

Если выявлена патология, то эти маммограмы дублируем, отправляем по электронной почте в онкодиспансер. И когда женщина приходит к онкологу на консультацию, он имеет возможность посмотреть маммограмы непосредственно у себя на рабочем месте.

Технологии в медицине привели нашу съемочную группу, конечно, к ученым. К примеру, в этом Институте идет активная работа над проектом центральной электронной лаборатории. Пожалуй, один из главных вопросов – как надежно защитить конфиденциальную информацию, которая попадает в закрытую сеть. И хотя в этой лаборатории нет ни пробирок, ни колб и проводят только цифровые операции, по большому счету, конечная цель и у программистов, и у врачей одна.

Кирилл Саверченко, главный конструктор проекта «Web-поликлиника»:

Когда врач может, основываясь на аналитике, на предыдущих анализах, осмотрах, система могла бы подсказывать результаты.

Конечно, машина не сможет заменить доктора. Ведь человеческий организм – непредсказуемая и до конца не изученная система. Но если врачи и технологии будут работать вместе, шансы на выздоровление у каждого из нас вырастают в разы.