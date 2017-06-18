Чужая смерть во спасение: как не попасть на удочку черных трансплантологов и почему в Беларуси их нет

Новости Беларуси. Преступления, которые с силу своего масштаба не знают границ, – это торговля органами. В последнее десятилетие многие страны Европы то и дело сотрясают громкие дела о черных трансплантологах, где порой жертвы и преступники разбросаны по разным государствам. Беларусь это зло почти минуло стороной. Но наши правоохранители не раз участвовали в распутывании этих международных сетей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почти 10 миллионов человек – население Беларуси. По сути, каждый из нас – потенциальный донор. А случись чего – и реципиент. Никогда не знаешь, чье сердце вернет к жизни брата, чьи легкие заставят дышать полной грудью ребенка и чьими глазами уже после сам будешь смотреть на, казалось бы, привычные вещи.

Белорус:

Возможность трансплантации – это одна из реальных возможностей человека вернуть к жизни. Но, к сожалению, почка – это не гайка и не болт, который можно в магазине купить, это биологический материал, который должен соответствовать определенным параметрам.

У него нет медицинского образования, но беда, которая в дом входит без стука, заставила досконально изучить вопрос. Группа крови, резус фактор, совместимость и лист ожидания. Свою боль мужчина скрывает за темными очками и просит не называть имя. Три года вместе с сестрой он просто ждет.

Белорус:

Мы даже смеемся иногда, что весна для нас это открытие нового периода ожиданий, потому что начинают ездить мотоциклисты, они часто становятся потенциальными донорами.

О том, что почки отказываются работать и попросту усыхают, сестра узнала при прохождении медкомиссии. Потом реанимация (девушку чуть откачали) и операция уже по установке катетеров. Теперь ее день – это сплошные переливания спецраствора, определенная диета и чемоданное настроение. Даже в эту минуту может звонить телефон.

Авария, несчастный случай. Донором может стать любой погибший, если при жизни он не написал «отказную» либо добро на изъятие органов не дали его близкие. А также, согласно законодательству Беларуси, спасти жизнь могут родственники «первой руки» (родители, родные братья и сестры и дети). И здесь скорее моральный аспект. Абсолютно бесплатно.

Олег Руммо, заместитель главного врача 9-ой городской клинической больницы, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Когда мы накопили большой опыт, мы видим, что есть возможности для того, чтобы шире использовать тех людей, которые не являются родственниками «первой руки», тех людей, которые просто мотивированы, как во многих других странах, бескорыстно, бесплатно отдавать свои органы. Также для того, чтобы активизировать так называемое перекрестное донорство, это когда у вас есть донор, но по определенным медицинским показаниям он вам не подходит, у кого-то еще есть донор и он тоже не подходит. Обмен этими донорами абсолютно на безвозмездной основе может дать хороший результат.

Это только некоторые инициативы, которые врач и сенатор Олег Руммо уже озвучил белорусскому Минздраву. Здесь же предложение на законодательном уровне оформить взаимовыгодное международное сотрудничество с другими странами для обмена органами и технологиями. Парламентарии планируют рассмотреть этот вопрос уже в 2018 году.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Последние правки в Закон о трансплантации органов и тканей вносились почти 5 лет назад. Конечно, наука шагнула чуть дальше. Начали развиваться и сопредельные государства. На будущее, конечно, нам нужно создать банк органов и тканей.

А пока общего банка нет, поиски вариантов за рубежом становятся неподъемной ношей для реципиентов и порой, так уж сложилось, способом заработать – для доноров.

Олег Руммо, заместитель главного врача 9-ой городской клинической больницы, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Периодически получаю разнообразные предложения от людей, которые по тем или иным причинам находятся в безвыходной ситуации с предложением продать свой орган. Должен сказать, что это абсолютно неприемлемо. Все, что касается коммерциализации процесса обмена органами, это, конечно, уголовнонаказуемое деяние.

«Продам почку». Таких объявлений на просторах Интернета гуляет немало. Благо, адресанты не с белорусской пропиской. Вот только потерпевшим по итогу может оказаться любой. Были прецеденты.

Год 2008-ой. В Косово раскрывают преступную схему по продаже донорских органов. Завербованным оказался и один белорус. «Черные трансплантологи» обещали 10 тысяч долларов, после операции давали лишь 7. Дескать, остальное только после того, как донор приведет еще желающего лечь на операционный стол.

Оперативный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мне доводилось видеть шрамы у людей, у которых забирали органы для пересадки. Так вот тот молодой человек, у которого забирали почки в Косово, он вдоль и поперек был исполосован. Вряд ли была сделана хорошо операция на должном уровне. И именно у него потом возникли проблемы со здоровьем.

Два года, начиная с 2008-го, в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси вместе с коллегами из Украины и Израиля работали над этим резонансным делом. Всего три гражданина нашей страны стали жертвами «черных трансплантологов». Одного прооперировали в Косово, другого – в Эквадоре, у третьего изъяли почку в Киеве.

Оперативный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Что характерно для граждан Республики Беларусь, никто из них не являлся нищим. Они все были молодые люди, до 25 лет. Один из них был индивидуальным предпринимателем. Второй парень имел в собственности две квартиры, третий парень тоже из приличной семьи.

Кто-то расплатился почкой за свадьбу и две недели отдыха в Египте, кто-то за нее купил скутер и ноутбук. Так или иначе, в случае с белорусами основной мотивацией было не заработать как можно больше денег, а скорее убежать от рутины.

Чего не скажешь о настроениях, к примеру, в Африке. Там разбирают на органы детей, обещая семьям переправку в ЕС. А это уже Бангладеш. И только одна деревня, большинство местных уже продали свои органы. Все на черном рынке.

Ежегодно в мире к списку ожидания донорских сердца, почек или печени присоединяются 100 тысяч человек. Половина их так и не дожидается. Именно поэтому зачастую реципиент готов уцепиться за любую возможность продлить себе жизнь. Сегодня единственная страна, в которой разрешается и регулируется государством продажа почек, это Иран.

Белорус:

В Беларуси таких объявлений точно нет. В других странах это чревато просто ошибками на уровне определения совместимости. Искали мы и в Украине, где сейчас очень популярны пересадки. Он немного стремный. Потому что мы не знаем, где взят биологический материал, как это контролируется. Ведь одно дело пересадить почку, а другое – это реабилитация.

После Косово громких дел с участием белорусов не было, да, собственно, и негромких тоже. Белорусская милиция жестко контролирует рынок черных трансплантологов. Но повторение, как известно...

Кстати, изъятый орган живет очень мало. Дольше всего «держится» почка, а вот сердце бьется максимум восемь часов. Сегодня в большом трансплантологическом мировом сообществе Беларусь уверенно входит в 20-ку самых развитых стран мира.

Владимир Богатенко действительно богат: и на кованные вещицы, сделанные своими руками, и на дом, который тоже сам строил, и на полную чашу в нем: дети, внуки. Вот только пять лет назад опытного сварщика стало подводить здоровье. Мужчина практически полностью ослеп. Месяц назад в Витебской областной больнице пенсионеру пересадили донорскую роговицу глаза. И это первый случай, когда с оптической целью. До этого там лишь четырежды оперировали с целью просто сохранить глаз.

Владимир Богатенко, житель Витебска:

Говорят, что родился. В течение двух месяцев все это должно восстановиться. Остался месяц, я полон надежд.

Теперь на жизнь Владимир смотрит другими глазами. Он полон надежд вернуться к любимому делу. И той самой надежды желает уже всем тем, кто, как еще месяц назад он, стоит в листе ожидания.