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Профсоюзные приёмы проходят 28 ноября в Беларуси: чем там могут помочь

28 ноября 2019 08:18
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Защитит от разных бед профсоюзный комитет. Некоторые в наши дни довольно иронично относятся к деятельности этой организации, а напрасно. Для чего же нужен профсоюз и чем занимаются его специалисты в эти дни?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ – Марина Лазарь.

Профсоюзные приёмы проходят 28 ноября в Беларуси: чем там могут помочь?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ:
На профсоюзные приёмы к нам приходят граждане с разными вопросами. В первую очередь, это касается защиты их трудовых прав: увольнение работников, невыплата им своевременно заработной платы, наложение дисциплинарных взысканий. Для решения таких вопросов и созданы профсоюзные приёмы. Граждане получают профессиональную помощь не только в виде консультаций, но и в виде подготовки каких-то процессуальных документов: это исковые заявления в суд, заявления в комиссию по трудовым спорам. Кроме того, мы консультируем и по вопросам жилищного и пенсионного законодательства.

Профсоюзные приёмы проходят 28 ноября в Беларуси: чем там могут помочь-1

Где они будут проходить?

Марина Лазарь:
Приёмы будут проходить сегодня по всей территории Республики Беларусь. Они проходят в небольших городах: на территории города и на предприятиях региона.

Профсоюзные приёмы проходят 28 ноября в Беларуси: чем там могут помочь-4

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Марина Лазарь # Фотофакт

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