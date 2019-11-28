Защитит от разных бед профсоюзный комитет. Некоторые в наши дни довольно иронично относятся к деятельности этой организации, а напрасно. Для чего же нужен профсоюз и чем занимаются его специалисты в эти дни?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ – Марина Лазарь.

Профсоюзные приёмы проходят 28 ноября в Беларуси: чем там могут помочь?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ:

На профсоюзные приёмы к нам приходят граждане с разными вопросами. В первую очередь, это касается защиты их трудовых прав: увольнение работников, невыплата им своевременно заработной платы, наложение дисциплинарных взысканий. Для решения таких вопросов и созданы профсоюзные приёмы. Граждане получают профессиональную помощь не только в виде консультаций, но и в виде подготовки каких-то процессуальных документов: это исковые заявления в суд, заявления в комиссию по трудовым спорам. Кроме того, мы консультируем и по вопросам жилищного и пенсионного законодательства.