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Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

01 июля 2020 11:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля высказал посол России в нашей стране Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ-1

Он отметил, что по итогам двухсторонней встречи, которая состоялась 30 июня в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, главы двух государств высказали одинаковую позицию к мировой истории.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ-4

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Главное, что вчера два президента – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко – подтвердили и предъявили нашим странам, нашим народам, миру единство в подходах в оценке подвига солдат Великой Отечественной войны. Мы говорим о том, какой ценой досталась эта победа над коричневой чумой. Эта победа не просто для нас, это возможность спасти Европу и мир от того всемирного зла, не победи который советский народ, наверное, не обеспечил бы ни свое развитие, ни развитие стран Содружества независимых государств сегодня.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ-7

Сегодня же в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Участки открыты в том числе и в нашей стране. В Беларуси выразить волеизъявление можно в пяти городах – это Минск, Брест, Гомель, Могилев и Островец.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ-10

Дмитрий Мезенцев, как и многие другие россияне, проголосовал в столице. Закроются участки в 20:00.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Мезенцев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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