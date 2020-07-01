Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля высказал посол России в нашей стране Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что по итогам двухсторонней встречи, которая состоялась 30 июня в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, главы двух государств высказали одинаковую позицию к мировой истории.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Главное, что вчера два президента – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко – подтвердили и предъявили нашим странам, нашим народам, миру единство в подходах в оценке подвига солдат Великой Отечественной войны. Мы говорим о том, какой ценой досталась эта победа над коричневой чумой. Эта победа не просто для нас, это возможность спасти Европу и мир от того всемирного зла, не победи который советский народ, наверное, не обеспечил бы ни свое развитие, ни развитие стран Содружества независимых государств сегодня.

Сегодня же в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Участки открыты в том числе и в нашей стране. В Беларуси выразить волеизъявление можно в пяти городах – это Минск, Брест, Гомель, Могилев и Островец.