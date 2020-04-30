Дмитрий Крутой: «Врачи, которые сейчас борются с пандемией, являются настоящими героями»

В их числе лучшие коллективы, предприятия и регионы, которые выполнили основные показатели социально-экономического развития.

Новости Беларуси. Обновленная Республиканская Доска почета открылась в Минске 30 апреля, в канун праздника труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы за 2019-й названы 62 победителя.

Например, хорошие результаты показали Минская и Брестская области, а также столица. Вместе они обеспечили свыше 45 % объема промышленного производства, сюда привлечено немало инвестиций, обеспечивается свыше половины всего экспорта страны.

Среди районов отмечены Сморгонский, Мозырский, Каменецкий, Могилевский, а также Минский и Червенский. Лучшим среди городов назван Новополоцк.

В перечне организаций, занесенных на Доску почета, – представители промышленности, строительства, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также сферы оказания услуг.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Качественные результаты нашего экономического развития, которых удалось добиться, я думаю, они сегодня нам очень помогают в качестве подушки безопасности определенной для нивелирования негативных последствий. Ряд отраслей и предприятия действительно столкнулись с кризисом. Очень активно им помогаем. В целом, все базовые отрасли нашей экономики в прошлом году тоже хорошо сработали – и промышленность, и сельское хозяйство.

Хочется отдельно отметить организации социального блока, их у нас 15 – это культура, образование и особенно здравоохранение. Врачи, которые сейчас борются с пандемией, являются настоящими героями последних месяцев.

Было высказано предложение, чтобы в следующем году больше было победителей, номинантов, вообще организаций, людей, которые показали беспримерный, по сути, героизм на фоне борьбы с пандемией, с последствиями коронавируса. Конечно, я думаю, мы внутри социального блока (коллеги из других сфер не обидятся), но мы больше поощрим организации именно из сферы здравоохранения.

Куда сложнее будет удержать лидирующие позиции победителям в 2021 году. В связи с пандемией уже сегодня в Администрации Президента отрабатываются механизмы поддержки отраслям экономики.