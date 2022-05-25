Большой театр Беларуси празднует 89-летие. Что покажут зрителям в торжественном концерте 25 мая?

Новости Беларуси. На сцене Большого театра Беларуси прозвучат знаменитые арии и вновь оживет история самой известной цыганки в мире – «Кармен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого знакового спектакля 89 лет назад и началась история самого театра.

Из года в год праздничный репертуар сложно представить без этой оперы Бизе. Вечером 25 мая в торжественном концерте для зрителей прозвучат не только любимые мелодии из мировой оперной классики. Артисты и мастера балета порадуют публику хореографией и сценами из самых известных произведений конца XX века и премьерных спектаклей, которым современный зритель рукоплещет с неменьшим восхищением.