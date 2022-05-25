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Большой театр Беларуси празднует 89-летие. Что покажут зрителям в торжественном концерте 25 мая?

25 мая 2022 07:10
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Новости Беларуси. На сцене Большого театра Беларуси прозвучат знаменитые арии и вновь оживет история самой известной цыганки в мире – «Кармен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого знакового спектакля 89 лет назад и началась история самого театра.

Большой театр Беларуси празднует 89-летие. Что покажут зрителям в торжественном концерте 25 мая?-1

Из года в год праздничный репертуар сложно представить без этой оперы Бизе. Вечером 25 мая в торжественном концерте для зрителей прозвучат не только любимые мелодии из мировой оперной классики. Артисты и мастера балета порадуют публику хореографией и сценами из самых известных произведений конца XX века и премьерных спектаклей, которым современный зритель рукоплещет с неменьшим восхищением.

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Фотофакт

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