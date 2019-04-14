Дмитрий Гурский сформулировал, в чём состоит IT-мечта белоруса

Новости Беларуси. В день, когда Президент и айтишники обсуждали развитие отрасли, Дмитрий Гурский, чьи стартапы бьют рекорды в США, попробовал сформулировать цифровую мечту белоруса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Гурский, IT-предприниматель, венчурный инвестор:

Набор в вузы маленький. Конкурс, чтобы поступить на программиста, как раньше был на дипломата. Надо быть гением. Я бы даже сформулировал белорусскую мечту. Чем может быть белорусская мечта, которую дает IT? Мировой успех, оставаясь в Беларуси.

И это не какие-то пустые слова – я олицетворение мирового успеха, потому что я создал компанию, которая является мировым лидером в своем сегменте. У нас же вообще ничего не было с братом. Мы из абсолютно простой семьи. У нас не было отца, у нас мать-библиотекарь и бабушка-учитель.