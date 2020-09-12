«Вполне возможно, что он просто забыл об этом». Украинский блогер комментирует заявления Кравцова и Родненкова

Новости Беларуси. Новые подробности в деле представителей Координационного совета. Департамент финансовых расследований озвучил некоторые материалы о ходе расследования коммерческой деятельности поспешно покинувших страну оппозиционных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности дела о Минском часовом заводе. Украинские СМИ начинают разбирать несколько интервью, которые дали после приезда в Киев бывши члены Координационного совета Иван Кравцов и Илья Родненков. В частности, блогер Анатолий Шарий ставит под сомнение версию мужчин о пресечении границы.

Она разорвала, опустила окно, выбросила это в окно. Они, конечно же, были ошарашены. Машина на тот момент немного двигалась, с маленькой скоростью. Они подбежали. Я сидел рядом с Иваном, потому что Иван был за рулем. Они мне все эти листики бросили назад. То есть я сам видел, что там осталось от паспорта – очень плохое состояние было паспорта.

Анатолий Шарий, видеоблогер:

Итак, давайте посмотрим. Машина окружена людьми – я так понимаю, представителями спецслужб. Им бросили этот паспорт, а они забросили этому парню назад. Я это слышу впервые, но вполне возможно, что он просто забыл об этом. Не посчитал нужным это рассказать, что они эти кусочки зачем-то забросили назад. Потому что ранняя версия звучала так…

По мнению журналистов из соседней страны, что-то беглецы недоговаривают. Например, можно вспомнить обнародованные 11 сентября данные Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Напоминаем, что Ивану Кравцову инкриминировали хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Подробнее здесь: ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями» Сходив несколько раз на допрос в финансовую милицию, фигурант дела и его то ли друг, то ли партнер по бизнесу решили уехать в Украину, чей вид на жительства у обоих был уже как с полгода. В обнаруженном селфи-видео Кравцов признается в причинах побега.

Иван Кравцов:

Сегодня был разговор в ДФР. Предоставили информацию, заведено уголовное дело. Я принял решение покинуть страну. И мы, в том числе Мария Колесникова, покидаем территорию Республики Беларусь на некоторое время.

Границу автомобиль Кравцова (уже почему-то с Марией Колесниковой в салоне) пересек 8 сентября в районе четырех утра вполне на законных основаниях. Однако при дополнительной проверке на одном из постов произошла удивительная история, которую сейчас разбирают украинские СМИ: Мария убежала из машины через окно. После этого она повредила свой паспорт и была задержана отечественными пограничниками. Ее спутники продолжили свой путь и добрались до Киева. Колесникова же была задержана за нарушение пограничного законодательства. В последующем Следственным комитетом было принято решение о признании ее подозреваемой в рамках уголовного дела по статье захват власти. Обвиненный в финансовых правонарушениях Иван Кравцов в Киеве начал давать интервью, прикрываясь маской национального героя. Может быть, фактов, изложенных сегодня, хватит и для наших украинских коллег, чтобы сделать выводы?