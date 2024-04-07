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Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь

07 апреля 2024 13:03
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Новости Беларуси. Помочь человеку, когда есть угроза для его жизни и здоровья. Масштабный образовательный проект «Запусти сердце» проходит по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь-1

Погрузиться в атмосферу реальной клинической медицины смогли ученики Ставокской средней школы. Тренировочной площадкой для них стал Пинский медицинский колледж. Раз в неделю на протяжении полутора часов там рассказывают и показывают, как правильно провести сердечно-легочную реанимацию. Курс разработали сами преподаватели. Все излагается в краткой и доступной форме – понятно любому подростку. Сначала для десятиклассников проводится лекция, а потом – практика. В их распоряжении – инновационное симуляционное оборудование.

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь-4

Александра Трунова, учащаяся Ставокской средней школы Пинского района:
Нужно знать все эти правила, чтобы помочь. Например, на улице стало плохо человеку. И без любого медицинского опыта можно было подойти и оказать первую помощь.

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь-7

Ольга Гилевич, заведующая лабораторией Пинского государственного медицинского колледжа:
Мы объясняем им принципы оказания неотложной помощи для человека в состоянии клинической смерти: с чего надо начинать, на что надо обращать внимание и в какой последовательности необходимо проводить реанимационные мероприятия. Пытаемся донести до каждого мысль, что это навык базовый и владеть им обязаны все, в том числе и лица без медицинского образования.

Учащиеся школ Пинского района присоединились к проекту «Запусти сердце» – учатся оказывать неотложную помощь-10

Зоя Лемешевская, преподаватель Пинского государственного медицинского колледжа:
Впитывают как губки. Задают вопросы, что непонятно, отрабатывают. Умнички!

Проект «Запусти сердце» дополняет школьный курс допризывной и медицинской подготовки. Его участниками станут все десятиклассники страны.

# Школы в Беларуси # общество

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