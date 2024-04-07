Новости Беларуси. Помочь человеку, когда есть угроза для его жизни и здоровья. Масштабный образовательный проект «Запусти сердце» проходит по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрузиться в атмосферу реальной клинической медицины смогли ученики Ставокской средней школы. Тренировочной площадкой для них стал Пинский медицинский колледж. Раз в неделю на протяжении полутора часов там рассказывают и показывают, как правильно провести сердечно-легочную реанимацию. Курс разработали сами преподаватели. Все излагается в краткой и доступной форме – понятно любому подростку. Сначала для десятиклассников проводится лекция, а потом – практика. В их распоряжении – инновационное симуляционное оборудование.

Александра Трунова, учащаяся Ставокской средней школы Пинского района:

Нужно знать все эти правила, чтобы помочь. Например, на улице стало плохо человеку. И без любого медицинского опыта можно было подойти и оказать первую помощь.

Ольга Гилевич, заведующая лабораторией Пинского государственного медицинского колледжа:

Мы объясняем им принципы оказания неотложной помощи для человека в состоянии клинической смерти: с чего надо начинать, на что надо обращать внимание и в какой последовательности необходимо проводить реанимационные мероприятия. Пытаемся донести до каждого мысль, что это навык базовый и владеть им обязаны все, в том числе и лица без медицинского образования.