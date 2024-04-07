Почему на Благовещение принято отпускать в небо голубей? Вот как в Минске отмечают этот день

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение. Это один из 12-ти главных церковных праздников. Считается, что именно в этот день Дева Мария получила известие о Рождении Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие стало началом божественного замысла искупления мира и спасения людей.

Сегодня в храмах прошла праздничная Литургия. После нее священники и прихожане по традиции выходят на паперть и выпускают в небо белых голубей. Эти птицы – символ Святого Духа, Благой вести и Спасения, данного всем людям через воплощение Иисуса на земле.

Праздник Благовещения для всех нас – это радостная, благая весть. Для наших детей это еще большая радость. Потому что символ – голубь – символ этой Благой вести, и когда они отпускают голубей, для них это событие немножко волшебное.

Протоиерей Олег Попович, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы:

Мы в этот день выпускаем на волю белокрылых голубей. Это является прообразом тех праведников, заточенных в темницы Ада, которые находились там до пришествия и сошествия в Ад Христа Спасителя. Он, Владыка неба и земли, сошел в Ад, дабы все праведники могли войти в Рай.