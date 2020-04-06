Дом с трещинами на улице Широкой капитально отремонтируют

Новости Беларуси. Проблемный дом на улице Широкой, состояние которого уже больше года беспокоит жильцов, будет капитально отремонтирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время

Напомним, еще два года назад жильцы дома обнаружили трещины в конструкциях новостройки. Специалисты провели обследование здания, после чего укрепили колонны. Но в ходе работ были обнаружены еще несколько таких же колонн. Поэтому администрация Советского района приняла решение привести дом в надлежащее состояние. В марте заключили договор с организацией, которая займется ремонтом.

Александр Крашевский, главный инженер КУП «ЖКХ Советского района:

Ориентировочно в июне выходит проектно-сметная документация, в июле она отправится на госстройэкспертизу. При положительной госстройэкспертизе, я думаю, потом будет определяться подрядчик на строительно-монтажные работы. Учитываться будут проведенные исследования в прошлом году.