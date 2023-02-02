Лётно-тактические учения вооружённых сил Беларуси и России завершились

Летно-тактические учения вооруженных сил Беларуси и России завершились. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Там поделились и достигнутыми результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС региональной группировки войск успешно выполнен широкий спектр практических задач: продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства.