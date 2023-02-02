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Лётно-тактические учения вооружённых сил Беларуси и России завершились

02 февраля 2023 13:05
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Летно-тактические учения вооруженных сил Беларуси и России завершились. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Там поделились и достигнутыми результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лётно-тактические учения вооружённых сил Беларуси и России завершились-1

ВВС региональной группировки войск успешно выполнен широкий спектр практических задач: продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства.

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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