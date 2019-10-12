Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно построено за счет безвозмездной технической помощи Китая. Новоселье справили более тысячи студентов. Каждый блок оснащен бытовой техникой, на этажах есть комнаты самоподготовки и зоны отдыха.

Общежитие БНТУ завершило комплекс Студенческой деревни. Сейчас в ней есть все необходимое для молодежи: спортивный комплекс, филиал поликлиники, психологический центр и столовые.