В Гродно устроили приём для многодетных мам и женщин, воспитавших известных на всю страну детей

Новости Беларуси. В Гродно в преддверии Дня матери устроили прием для многодетных мам и женщин, которые воспитали известных на всю страну детей. Это спортсмены, журналисты, юристы и музыканты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От маминого слова до всеобщего признания – репортаж корреспондента Галины Буро. Это видео со II Европейских игр в Минске стало поводом для ликования всей страны. Белорусские художницы тогда просто влюбили в себя зрителей, вердикт судей – это чистое золото. Но на этом великолепная пятерка не остановилась – по итогу Игр у них два первых места: одна бронза и бесценное счастье родителей.

Мама одной из гимнасток Анастасии Рыбаковой – гродненка Наталья – вспоминает, как сильно переживала тогда за свою девочку в зале «Минск-Арены». Ведь это она, можно сказать, стала «виновницей» спортивной карьеры дочери.

Наталья Рыбакова, мама победительницы II Европейских игр Анастасии Рыбаковой:

В спорт вообще-то привела я, так как я сама работаю тренером, поэтому и дочка со мной всегда была рядом. В садик она не захотела идти, пришлось ходить на гимнастику. Вот с тех пор она и в спорте.

С детства в спорте и младший сын Светланы – неоднократный чемпион Беларуси по легкой атлетике, победитель и призер международных марафонов Артем Логиш. Очередной его успех телекамера СТВ засняла совсем недавно – на день города в Минске в полумарафоне спортсмен на дистанции 10 километров добежал до победы первым.

Светлана приехала из агрогородка Цирин Кореличского района. Женщина трудится на свиноводческой ферме. И на вопрос, как вырастить чемпиона, отвечает: нужно приучать к труду.

Светлана Логиш, мама чемпиона Беларуси по легкой атлетике Артема Логиша:

Он сам себя сделал. Это его заслуга. Ну и моя, как мамы.

В этом зале также женщины, которые воспитывают приемных детей, и многодетные мамы. Пятерым из них вручен орден Матери. Кстати, в стране теперь мода на большие семьи. Даже цифры статистики говорят: появление третьего ребенка в семье – это уже тенденция.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

У нас на территории Гродненской области проживает около 13 тысяч многодетных семей. И мы всегда отдаем дань уважения женщинам, которые родили и которые воспитывают наше будущее поколение. И дети всей страны уже в поиске лучшего подарка для самого дорогого человека. Ведь до Дня матери остаются считанные дни – праздник совпадает с православным Покровом Пресвятой Богородицы.

Галина Буро, корреспондент:

Во всех уголках Беларуси проходят десятки «теплых акций». Вот, например, можно отправить маме открытку прямо из торгового центра. Оригинальное поздравление доставит почтальон. Такой, можно сказать, привет из детства. И, конечно, в сам праздник каждая мама страны должна услышать главные слова.