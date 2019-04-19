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Для питания участников II Европейских игр будут использоваться белорусские продукты

19 апреля 2019 17:04
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Новости Беларуси. Для организации питания всех категорий участников Европейских игр будут использоваться продукты белорусского производства, за небольшим исключением – того, что у нас не произрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это никак не ограничит разнообразие ассортимента.

Столовая деревни спортсменов готова предложить блюда европейской, русской, итальянской среднеазиатской, халяльной и кошерной кухни. Отдельно будет работать столовая с белорусской национальной кухней. Кроме того, популярная еда белорусов будет присутствовать практически во всех столичных объектах общепита, количество которых во время Игр превысит 1600.

Больше новостей экономики за 19 апреля здесь.

# Европейские игры # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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