Новости экономики за 19.04.2019

Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на модернизацию школ в малых городах и сёлах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё 90 миллионов евро будут направлены на ремонт, оснащение современным оборудованием, а также повышение качества обучения.

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Таким образом, за счёт расширения финансирования в общей сложности 65 тысяч детей по всей стране смогут учиться в отремонтированных школах с новой лабораторно-методической базой. Кроме того, в отдельных учебных заведениях будут созданы центры инновационного образования.

Стоит отметить, что предыдущие инвестиции в образовательные программы, поддерживаемые Всемирным банком, уже демонстрируют положительные результаты. Четыре года назад наша страна воспользовалась помощью для апробации в школах финансирования в расчёте на одного учащегося. Эксперимент прошёл успешно, и теперь такая модель внедряется в средних учебных заведениях по всей Беларуси.

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