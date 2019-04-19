Новости экономики за 19.04.2019

Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на модернизацию школ в малых городах и сёлах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на модернизацию школ в малых городах и сёлах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ещё 90 миллионов евро будут направлены на ремонт, оснащение современным оборудованием, а также повышение качества обучения.
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Таким образом, за счёт расширения финансирования в общей сложности 65 тысяч детей по всей стране смогут учиться в отремонтированных школах с новой лабораторно-методической базой. Кроме того, в отдельных учебных заведениях будут созданы центры инновационного образования.
Стоит отметить, что предыдущие инвестиции в образовательные программы, поддерживаемые Всемирным банком, уже демонстрируют положительные результаты. Четыре года назад наша страна воспользовалась помощью для апробации в школах финансирования в расчёте на одного учащегося. Эксперимент прошёл успешно, и теперь такая модель внедряется в средних учебных заведениях по всей Беларуси.
ИЗ МИНСКИХ СВАЛОК ДОБЫТО БОЛЕЕ 140 МЛН. КУБОМЕТРОВ ГАЗА
Городские свалки могут быть источником энергии, которая не только выгодна экономически, но и положительно влияет на экологию. Девять лет назад под Минском на полигоне бытовых отходов «Тростенецкий», а спустя три года и на полигоне «Северный» были запущены электростанции, работающие на так называемом свалочном газе. С тех пор из недр было выкачано более 140 миллионов кубометров этого газа.
Сейчас делаются попытки оценить эффект от работы таких электростанций. Западные специалисты говорят, что работа каждой из них сокращает выбросы парниковых газов, эквивалентные выбросам 45 тысяч автомобилей, а производимая энергия позволяет ежегодно экономить до 500 тысяч баррелей нефти.
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