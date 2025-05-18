Придорожный сервис. Проехали по Витебской области и оценили уровень местных заправок и кафе

В Беларуси продолжают разработку документа по развитию придорожного сервиса на следующую пятилетку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня передвигаться по основным дорогам Беларуси достаточно комфортно. И покрытие хорошее, и на обочинах чисто, да и нет проблем, чтобы сделать полноценный перерыв на кофе и отдых. В Беларуси республиканские трассы – это около 16 тысяч километров. Страна находится на пересечении международных транспортных коридоров Север – Юг и Запад – Восток. Поэтому транзитным государство называют не случайно. Расположение на карте обязывает и в первую очередь к развитию придорожного сервиса.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Трасса Полоцк – Лепель одна из самых загруженных в Витебской области. Особенно популярна она становится в летний сезон. Древний город Беларуси неизменно привлекает гостей из разных стран и уголков Беларуси. Сам Полоцк всегда очень доброжелателен и радушен, но до города еще нужно добраться. Что может ждать водителей по дороге, проверим на собственном примере.

Первое, о чем переживает любой водитель, это, конечно, заправка. На этом маршруте АЗС располагаются примерно каждые 30 километров. Увеличится время в пути может только в связи с ремонтом дороги. Популярную магистраль расширяют, делают комфортнее и безопаснее.

Марина Кишкурно:

С учетом ремонта дороги до следующей заправки добираемся менее чем за 40 минут. И это заправка контейнерного типа.

Заправки контейнерного типа имеют всего четыре колонки, по одной на каждый вид топлива. Теоретически это может спровоцировать очереди. Нет полноценного кафе, но можно купить кофе, воду и сладости. Ну и режим работы – основной нюанс.

Марина Кишкурно:

На заправке с нами произошла одна интересная ситуация. Видео на телефон, а не на камеру, потому что прямо сейчас наш оператор помогает заправиться водителям, которые сюда приехали. Просто приехать и заправиться здесь можно с 8 до 16 часов. Таков режим работы. После 16:00 можно заправиться только при наличии мобильного приложения. Ребята, которым сейчас помогает наш оператор, приехали из России. Соответственно, у них нет мобильного приложения для этой заправки, и они бы уже не смогли вечером здесь получить топливо.

До следующей привычной АЗС те же 30 километров, или 3 литра бензина. Это глазами автомобилиста. Сами водители, исколесившие эти дороги вдоль и поперек, признаются, доехать не проблема.

По навигатору включаю, примерно рассчитываю, сколько мне до следующей заправки, поэтому особо трудностей никаких нет.

Разобравшись с топливом для машины, подумать впору и о собственных энергетических запасах. Придорожные кафе – еще одна важная часть инфраструктуры. В последние годы переживают не лучшие времена. Пандемия, закрытие в одностороннем порядке Западом границ. Клиентов в одночасье стало меньше. Некоторые заведения не выдержали и сошли с дистанции. Другие переждали и работают дальше.