Рекордное обмеление рек в Беларуси! Как отсутствие паводка скажется на рыбхозах и аграриях?

А сейчас к ситуации, которая складывается на реках Беларуси. Эксперты бьют тревогу: в Брестской области не сформировалось весеннее половодье, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Если в ближайшее время сохранится сухая погода, то уровень воды может приблизиться к минимальным значениям за всю историю метеонаблюдений. Припять уже ведет себя не так, как обычно. Впервые за несколько десятков лет весной не вышла из берегов, что, с одной стороны, естественный процесс, а с другой, когда паводок берет тайм-аут, это выливается в определенные риски и угрозы. Как в Беларуси пытаются повернуть проблемы вспять, разбиралась Кристина Протосовицкая.

Для того, чтобы было понятно катастрофа какая сегодня у нас тут наступила – 2,5 метра воды сегодня не хватает до полного объема. 30 миллионов – именно столько кубометров воды сегодня недостает в водохранилище рыбхоза «Селец». Это практически 2/3. То, что сегодня видеться живописным песчаным берегом, раньше полностью закрывала водная толщ. Принцип прост – водохранилище сродни большому банку, который пополняется за счет реки Ясельда. Отсюда воду направляют в пруды для выращивания 15 видов рыб. Но не в этом году. За 37 лет работы в хозяйстве директор не припомнит такого.

Такого критического снижения уровня воды в нашем водохранилище еще не было.

– Самые сложные года вспомните

– Это был 2018-й.

Летняя засуха, сухая осень, бесснежная зима и скромная на осадки весна – все это привело к масштабному обмелению. В рыбхозе перешли на сберегающий метод выращивания рыбы. Что это значит? Объем воды в прудах снизили к критическим 80 %. Подключили насосы, чтобы перекачивать воду с самой нижней точки хозяйства, беря на себя дополнительные расходы по электроэнергии. Самая экстремальная мера – опустошили 4 пруда. Это был единственный шанс.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Дно к которому прикасалась разве что рыба. Это апокалипсический вид на Беларусь, если бы вдруг решили осушить озера. Но нет – это пруд, в котором раньше жила рыба, а теперь всю воду используют для соседних. Возможно, при благоприятных условиях в следующем сезоне снова заполнят водой.

На рыбхоз «Селец» приходится до четверти объемов выращивания отечественной рыбы – карповые, осетровые, сом, щука, карась. В год до 3 000 тонн, не считая маточного поголовья. Впрочем, водный кризис коснулся всех рыбных хозяйств страны. Буквально – задыхаются.