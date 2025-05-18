Вениамин на открытии Армянской апостольской церкви: нас объединяет почитание Бога

Беларусь – страна, где царит межконфессиональный мир и на государственном уровне закреплено равенство всех религий. Первый в нашей стране храм Армянской апостольской церкви освятил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, который находится с официальным визитом в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храм Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви небольшой. Он станет местом притяжения для армян, которые проживают в Беларуси. По некоторым оценкам, их более 9,5 тысячи. Еще во время строительства церковь стала теплой обителью для белорусских армян. С разных уголков страны они приезжали посмотреть, как идет стройка. Теперь это не просто украшение города, а еще один центр, куда могут приходить люди, чтобы прикоснуться к многовековой армянской культуре, которую глубоко ценят в Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Главное, что объединяет, – это почитание Бога, стремление соблюдать его заповеди и жить в соответствии с Евангелием, которое общее для нас и определяет жизненные и нравственные ориентиры для современного человека.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Наш Президент не раз говорил о том, что каждый человек в нашей стране выбирает свою дорогу в храм. И сегодня такая возможность предоставляется армянам. Это люди, которые проживают в нашей стране. И я хочу напомнить, что шестая по численности национальность.

Рядом с храмом – образовательный центр с музеем и воскресной школой. Ранее его ученики занимались в арендованных помещениях, сейчас же будут посещать школу при храме.

Я уже посещаю воскресную школу с 5 лет. Есть армянская история, армянский язык, армянская музыка и армянские танцы. Мне очень нравится жить в Беларуси. Люди очень добрые. Они всегда отзывчивые. У меня много друзей в Беларуси.