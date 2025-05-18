Основатель партии «Процветающая Армения» поблагодарил Лукашенко за помощь в открытии храма

Беларусь – страна, где царит межконфессиональный мир и на государственном уровне закреплено равенство всех религий. Первый в нашей стране храм Армянской апостольской церкви освятил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, который находится с официальным визитом в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гагик Царукян, основатель партии «Процветающая Армения»:

Некоторое время назад ко мне обратились представители армянской общины Беларуси с просьбой обратиться к Президенту Беларуси о совместном выделении земли и получении разрешений. И Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко тут же отреагировал, дал распоряжение, и сегодня мы открываем эту церковь. Хочу выразить искреннюю благодарность от наших соотечественников, армянской общины и от себя лично.