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Основатель партии «Процветающая Армения» поблагодарил Лукашенко за помощь в открытии храма

18 мая 2025 10:59
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Беларусь – страна, где царит межконфессиональный мир и на государственном уровне закреплено равенство всех религий. Первый в нашей стране храм Армянской апостольской церкви освятил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, который находится с официальным визитом в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основатель партии «Процветающая Армения» поблагодарил Лукашенко за помощь в открытии храма-2

Гагик Царукян, основатель партии «Процветающая Армения»:
Некоторое время назад ко мне обратились представители армянской общины Беларуси с просьбой обратиться к Президенту Беларуси о совместном выделении земли и получении разрешений. И Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко тут же отреагировал, дал распоряжение, и сегодня мы открываем эту церковь. Хочу выразить искреннюю благодарность от наших соотечественников, армянской общины и от себя лично.

# Религия # Александр Лукашенко

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